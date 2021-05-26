Сегодня, 26 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Дании. Матч начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится матч сборных России и Дании на ЧМ-2021?»
Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), а также уступили Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но уступила Швейцарии (0:1).
Помимо России и Дании в группе А выступают также сборные Швейцарии, Словакии, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.
3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.
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