Форвард «Эдмонтона» Кагун присоединится к сборной Германии на чемпионате мира
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Доминик Кагун дал согласие на выступление на чемпионате мира в Латвии за сборную Германии, сообщает Deutcher eishockey-bund.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги форвард провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 15 очков: забросил девять шайб и отдал шесть результативных передач. В плей-офф у нападающего две встречи.
Напомним, «Эдмонтон» уступил в первом раунде Кубка Стэнли «Виннипегу». Одноклубник Кагуна Леон Драйзайтль отказался от участия в турнире.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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