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Гринвей: гол Капризова вдохновил «Миннесоту» и повлиял на ход матча с «Вегасом»

Гринвей: гол Капризова вдохновил «Миннесоту» и повлиял на ход матча с «Вегасом»
Георгий Горностаев
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Джордан Гринвей отметил гол Кирилла Капризова в пятом матче серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

«Гол Капризова оказался очень важным. Мы договорились даже перед матчем о том, что должны сохранять правильный настрой. И без разницы, как пойдёт матч. Мы забьём, они забьют — мы должны держаться вместе.

Важно, что Кирилл забил почти сразу же, как соперник нам забросил. Такой быстрый ответ нас вдохновил и повлиял на ход матча», — цитирует Гринвея официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, текущий сезон Национальной хоккейной лиги — первый для Капризова. В регулярном чемпионате россиянин провёл 55 матчей и набрал 51 очко, забросив 27 шайб и отдав 24 результативные передачи. В плей-офф у нападающего два очка (161) в пяти встречах.

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