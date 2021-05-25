Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Норвегией

Сборная Финляндии одержала волевую победу над Норвегией
Георгий Горностаев
Комментарии

Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Финляндии встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

На второй минуте норвежцы открыли счёт благодаря голу Матиса Олимба, но на 15-й Атте Охтамаа сравнял счёт.

На 22-й минуте отличился Антон Лунделль, на 26-й Ким Ноусиайнен увеличил преимущество финнов, а на 42-й Тобиас Линдстрём отыграл одну шайбу. На 48-й минуте забросил Ере Иннала, на 54-й — Ханнес Бьёрнинен.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Норвегия
0:1 Олимб (Хага) – 01:30' (5x5)   1:1 Охтамаа (Каски, Контиола) – 14:24'   2:1 Лунделль (Руотсалайнен) – 21:40' (5x5)   3:1 Ноусиайнен (Саллинен) – 25:54' (5x5)   3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден) – 41:13' (5x5)   4:2 Иннала (Контиола, Сунд) – 47:17' (5x4)   5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто) – 53:25' (5x5)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021