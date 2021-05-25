Сборная Финляндии одержала волевую победу над Норвегией
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Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Финляндии встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
На второй минуте норвежцы открыли счёт благодаря голу Матиса Олимба, но на 15-й Атте Охтамаа сравнял счёт.
На 22-й минуте отличился Антон Лунделль, на 26-й Ким Ноусиайнен увеличил преимущество финнов, а на 42-й Тобиас Линдстрём отыграл одну шайбу. На 48-й минуте забросил Ере Иннала, на 54-й — Ханнес Бьёрнинен.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 2
Норвегия
0:1 Олимб (Хага) – 01:30' (5x5) 1:1 Охтамаа (Каски, Контиола) – 14:24' 2:1 Лунделль (Руотсалайнен) – 21:40' (5x5) 3:1 Ноусиайнен (Саллинен) – 25:54' (5x5) 3:2 Линдстрём (Треттенес, Ольден) – 41:13' (5x5) 4:2 Иннала (Контиола, Сунд) – 47:17' (5x4) 5:2 Бьёрнинен (Мяэналанен, Койвисто) – 53:25' (5x5)
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