Сборная Финляндии одержала волевую победу над Норвегией

Сегодня, 25 мая, на «Арене-Рига» проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Финляндии встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



На второй минуте норвежцы открыли счёт благодаря голу Матиса Олимба, но на 15-й Атте Охтамаа сравнял счёт.



На 22-й минуте отличился Антон Лунделль, на 26-й Ким Ноусиайнен увеличил преимущество финнов, а на 42-й Тобиас Линдстрём отыграл одну шайбу. На 48-й минуте забросил Ере Иннала, на 54-й — Ханнес Бьёрнинен.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.