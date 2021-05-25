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Швеция разгромила Швейцарию и одержала первую победу на чемпионате мира — 2021

Швеция разгромила Швейцарию и одержала первую победу на чемпионате мира — 2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).

На девятой минуте Йеспер Фрёден отличился после передач Лоуренса Пилута и Магнуса Нюгрена, на 10-й минуте Адриан Кемпе увеличил преимущество шведов после ассиста Хенрика Тёммернеса и Нильса Лундквиста.

На 23-й минуте Лундквист ассистировал Виктору Олофссону, а на 31-й Фрёден оформил дубль. На 42-й минуте Магнус Нюгрен забросил пятую шайбу шведов, а на 50-й отличился Нильс Лундквист. Ещё одну шайбу забросил Хенрик Тёммернес на 51-й минуте.

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 7
Швеция
0:1 Фрёден (Пилут, Нюгрен) – 08:35' (5x5)   0:2 Кемпе (Тёммернес, Лундквист) – 10:00' (5x5)   0:3 Олофссон (Лундквист) – 22:33' (5x4)   0:4 Фрёден (Вингерли, Дальбек) – 30:24' (5x5)   0:5 Нюгрен (Ракелль, Кемпе) – 41:18' (5x4)   0:6 Лундквист (Кемпе, Тёммернес) – 47:14' (5x5)   0:7 Тёммернес (Фрёден, Лундквист) – 50:46' (5x5)

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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