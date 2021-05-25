Швеция разгромила Швейцарию и одержала первую победу на чемпионате мира — 2021

Сегодня, 25 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Швеции встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 7:0 (2:0, 2:0, 3:0).



На девятой минуте Йеспер Фрёден отличился после передач Лоуренса Пилута и Магнуса Нюгрена, на 10-й минуте Адриан Кемпе увеличил преимущество шведов после ассиста Хенрика Тёммернеса и Нильса Лундквиста.



На 23-й минуте Лундквист ассистировал Виктору Олофссону, а на 31-й Фрёден оформил дубль. На 42-й минуте Магнус Нюгрен забросил пятую шайбу шведов, а на 50-й отличился Нильс Лундквист. Ещё одну шайбу забросил Хенрик Тёммернес на 51-й минуте.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.