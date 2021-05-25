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Легендарный Уэйн Гретцки объявил об уходе с поста вице-президента «Эдмонтона»

Легендарный Уэйн Гретцки объявил об уходе с поста вице-президента «Эдмонтона»
Георгий Горностаев
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Рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб и вице-президент «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки объявил об уходе из клуба на своей странице в «Твиттере».

«Учитывая пандемию и другие изменения в жизни, я понимаю, что не смогу посвятить время и усилия, необходимые для поддержки этого клуба.

Хочу поблагодарить Дэрила и Рене Кац, их семью и всю команду за поддержку и дружбу в течение последних нескольких лет и пожелать им только успеха», – написал Гретцки в «Твиттере».

Гретцки занимал должность советника президента «Эдмонтона» с 2016 года. Экс-хоккеист выступал за «Ойлерз» с 1978 по 1988 год и выиграл четыре Кубка Стэнли. Форвард — рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб (894).

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин говорил, что намерен превзойти достижение Гретцки.

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Овечкин ответил на вопрос о том, сможет ли он побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам
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