Легендарный Уэйн Гретцки объявил об уходе с поста вице-президента «Эдмонтона»

Рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб и вице-президент «Эдмонтон Ойлерз» Уэйн Гретцки объявил об уходе из клуба на своей странице в «Твиттере».



«Учитывая пандемию и другие изменения в жизни, я понимаю, что не смогу посвятить время и усилия, необходимые для поддержки этого клуба.



Хочу поблагодарить Дэрила и Рене Кац, их семью и всю команду за поддержку и дружбу в течение последних нескольких лет и пожелать им только успеха», – написал Гретцки в «Твиттере».



Гретцки занимал должность советника президента «Эдмонтона» с 2016 года. Экс-хоккеист выступал за «Ойлерз» с 1978 по 1988 год и выиграл четыре Кубка Стэнли. Форвард — рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб (894).



Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин говорил, что намерен превзойти достижение Гретцки.

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