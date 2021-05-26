Яков Тренин забил первый гол в карьере в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нэшвилл Предаторз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче – 1:1. За «Нэшвилл» гол забил российский нападающий Яков Тренин. Для россиянина эта шайба стала первой в карьере в Кубке Стэнли. В минувшем сезоне регулярного чемпионата Тренин провёл 45 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 6 результативных передач при общем коэффициенте полезности "+4".
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На данный момент счёт в серии между «Каролиной» и «Нэшвиллом» равный — 2-2.
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