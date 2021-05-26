«Монреаль» всухую уступил «Торонто» и стал в шаге от вылета из Кубка Стэнли

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии – 3-1.
В составе «Торонто» отличились Вильям Нюландер, Джейсон Спецца, Джо Торнтон и Алекс Гальченюк.
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Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 13 минут 1 секунду и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0».
Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл отразил все 32 броска по воротам и отметился первой сухой игрой в плей-офф НХЛ за карьеру. Его визави из «Монреаля» Кэри Прайс совершил 24 спасения после 27 бросков.
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