41-летний Джо Торнтон вписал своё имя в историю «Торонто»
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии – 3-1.
Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», форвард «Торонто» Джо Торнтон стал самым возрастным игроком в истории клуба, которому удалось отметиться результативным действием в матче Кубка Стэнли. В прошедшем матче ему удалось стать автором заброшенной шайбы в возрасте 41 года и 327 дней.
Ему удалось превзойти достижения Аллана Стэнли (41 год, 62 дня), установленное в 1967 году в финале Кубка Стэнли, и Рона Фрэнсиса (41 год, 62 дня) в 2004 году в полуфинале конференции.
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