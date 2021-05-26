41-летний Джо Торнтон вписал своё имя в историю «Торонто»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся четвёртый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:0, которая позволила им увеличить отрыв в серии – 3-1.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», форвард «Торонто» Джо Торнтон стал самым возрастным игроком в истории клуба, которому удалось отметиться результативным действием в матче Кубка Стэнли. В прошедшем матче ему удалось стать автором заброшенной шайбы в возрасте 41 года и 327 дней.

Ему удалось превзойти достижения Аллана Стэнли (41 год, 62 дня), установленное в 1967 году в финале Кубка Стэнли, и Рона Фрэнсиса (41 год, 62 дня) в 2004 году в полуфинале конференции.