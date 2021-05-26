Дубль Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения «Каролине» в матче плей-офф НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 в овертайме, которая позволила им выйти вперёд в серии – 3-2.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, а за «Каролину» двумя голами ответил Мартин Нечас. Заброшенная шайба Джордана Стаала на 2-й минуте овертайма принесла «Харрикейнз» победу в этом матче и приблизила их к выходу в следующий раунд плей-офф НХЛ.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин, отметившийся дублем, заработал «+2» за 15.42.

Вратарь «Каролины» Алекс Неделькович отразил 23 броска из 25, а его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос – 34 из 37.