Дубль Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения «Каролине» в матче плей-офф НХЛ

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 в овертайме, которая позволила им выйти вперёд в серии – 3-2.
В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, а за «Каролину» двумя голами ответил Мартин Нечас. Заброшенная шайба Джордана Стаала на 2-й минуте овертайма принесла «Харрикейнз» победу в этом матче и приблизила их к выходу в следующий раунд плей-офф НХЛ.
Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин, отметившийся дублем, заработал «+2» за 15.42.
Вратарь «Каролины» Алекс Неделькович отразил 23 броска из 25, а его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос – 34 из 37.
- 26 мая 2021
-
06:20
-
06:00
-
05:53
-
05:09
-
04:40
-
04:28
-
04:08
- 25 мая 2021
-
23:53
-
23:24
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
21:44
-
21:13
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:13
-
19:11
-
19:06
-
19:00
-
18:57