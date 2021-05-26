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Дубль Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения «Каролине» в матче плей-офф НХЛ

Дубль Тренина не спас «Нэшвилл» от поражения «Каролине» в матче плей-офф НХЛ
Вячеслав Моренко
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся пятый матч первого раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 в овертайме, которая позволила им выйти вперёд в серии – 3-2.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, а за «Каролину» двумя голами ответил Мартин Нечас. Заброшенная шайба Джордана Стаала на 2-й минуте овертайма принесла «Харрикейнз» победу в этом матче и приблизила их к выходу в следующий раунд плей-офф НХЛ.

Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 17 минут 5 секунд и завершил встречу с показателем полезности «0», не отметившись результативными действиями. Его соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин, отметившийся дублем, заработал «+2» за 15.42.

Вратарь «Каролины» Алекс Неделькович отразил 23 броска из 25, а его визави из «Нэшвилла» Юусе Сарос – 34 из 37.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 5-й матч
26 мая 2021, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Тренин (Йози) – 11:44' (5x5)   1:1 Нечас (Хэмилтон) – 14:21' (5x4)   1:2 Тренин (Сиссонс) – 20:53' (5x5)   2:2 Нечас (Славин) – 52:55' (5x5)   3:2 Стаал – 62:03' (4x4)
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