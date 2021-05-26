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IIHF выпустила третий выпуск шуточного рейтинга мощности

IIHF выпустила третий выпуск шуточного рейтинга мощности
Георгий Горностаев
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Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте выпустила третий выпуск рейтинга мощности. Он отражает прогресс команд во время чемпионата мира, но отличается от турнирной таблицы чемпионата мира.

Места в тройке заняли Словакия, Германия и США. Россияне расположились на шестом месте.

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Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным российским флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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