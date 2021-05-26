IIHF выпустила третий выпуск шуточного рейтинга мощности

Международная федерация хоккея (IIHF) на официальном сайте выпустила третий выпуск рейтинга мощности. Он отражает прогресс команд во время чемпионата мира, но отличается от турнирной таблицы чемпионата мира.
Места в тройке заняли Словакия, Германия и США. Россияне расположились на шестом месте.
Словакия: можно уже сейчас раздать медали?
Германия: симфония Бетховена #3 (блокированные броски)
США: Боченски уже не тот, что раньше
Финляндия: надо вернуть свой дух муми-троллей
Россия: отношения с Вашингтоном налаживаются, но не великолепная (великая) 8
Беларусь: рады отвечать на вопросы об игре с Британией
Казахстан: без буллитов — без шансов
Чехия: для быстрого снятия боли обратитесь с доктору Кубалику
Дания: концовка счастливее, чем в Гамлете
Великобритания: если бы только О'Коннор забил в третьем ОТ
Канада: можно мы просто посидим в своих номерах?
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным российским флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
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