Джон Хайнс: я горжусь тем, как играли ребята. «Нэшвилл» ещё не проиграл серию

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс поделился мнением об игре с «Каролиной Харрикейнз», которая завершилась поражением «Нэшвилла» со счётом 2:3 после овертайма.



«Сегодня была настоящая битва. К сожалению, для нас она закончилась не лучшим образом. Но я горжусь тем, как играли ребята. Мы еще не проиграли серию, впереди шестой матч», – цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ на русском языке.



Напомним, что в пятом матче серии «Каролина» одержала победу после овертайма со счётом 3:2 и вышла вперёд в серии (3-2).



Следующая встреча команд состоится 28 мая в 4:30 мск.



По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» расположился на четвёртой строчке.