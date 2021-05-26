Джон Хайнс: я горжусь тем, как играли ребята. «Нэшвилл» ещё не проиграл серию
Поделиться
Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс поделился мнением об игре с «Каролиной Харрикейнз», которая завершилась поражением «Нэшвилла» со счётом 2:3 после овертайма.
«Сегодня была настоящая битва. К сожалению, для нас она закончилась не лучшим образом. Но я горжусь тем, как играли ребята. Мы еще не проиграли серию, впереди шестой матч», – цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в пятом матче серии «Каролина» одержала победу после овертайма со счётом 3:2 и вышла вперёд в серии (3-2).
Следующая встреча команд состоится 28 мая в 4:30 мск.
По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» расположился на четвёртой строчке.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
08:49
-
08:46
-
08:36
-
07:00
-
06:20
-
06:00
-
05:53
-
05:09
-
04:40
-
04:28
-
04:08
- 25 мая 2021
-
23:53
-
23:24
-
22:44
-
22:36
-
22:33
-
22:21
-
21:44
-
21:13
-
20:46
-
20:38
-
20:32
-
20:20
-
20:18
-
20:14
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:42
-
19:40
-
19:37
-
19:34
-
19:30
-
19:21
-
19:13
Партнерский контент
Рекомендуем вам