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Джон Хайнс: я горжусь тем, как играли ребята. «Нэшвилл» ещё не проиграл серию

Джон Хайнс: я горжусь тем, как играли ребята. «Нэшвилл» ещё не проиграл серию
Георгий Горностаев
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс поделился мнением об игре с «Каролиной Харрикейнз», которая завершилась поражением «Нэшвилла» со счётом 2:3 после овертайма.

«Сегодня была настоящая битва. К сожалению, для нас она закончилась не лучшим образом. Но я горжусь тем, как играли ребята. Мы еще не проиграли серию, впереди шестой матч», – цитирует Хайнса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в пятом матче серии «Каролина» одержала победу после овертайма со счётом 3:2 и вышла вперёд в серии (3-2).

Следующая встреча команд состоится 28 мая в 4:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата «Каролина» заняла первое место в таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл» расположился на четвёртой строчке.

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