Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Россия — Дания: смотреть онлайн, прямая трансляция Первого канала, ЧМ по хоккею — 2021

Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала
Георгий Горностаев
Комментарии

Сегодня, 26 мая, сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Соперником российской команды станет сборная Дании. Начало матча — в 16:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021