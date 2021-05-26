Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала

Сегодня, 26 мая, сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Соперником российской команды станет сборная Дании. Начало матча — в 16:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).



Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.