Россия — Дания: прямая трансляция Первого канала

Сегодня, 26 мая, сборная России проведёт четвёртый матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Соперником российской команды станет сборная Дании. Начало матча — в 16:15 мск.
Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.
Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.
Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).
Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.
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