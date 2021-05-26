Армиа: «Монреалю» нужно скорее забыть об этом матче с «Торонто». Серия ещё не закончена

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа поделился мнением об игре с «Торонто Мэйпл Лифс», которая завершилась победой «Торонто» со счётом 4:0.



«Нам нужно поскорее забыть об этом матче. Серия ещё не закончена. У нас в раздевалке хорошая атмосфера. Все знают, что шансы есть, так что будет усиленно готовиться к следующему матчу», – цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, что после четырёх матчей «Торонто» ведёт в серии со счётом 3-1.



По итогам регулярного чемпионата «Торонто» заняло первое место в таблице Северного дивизиона, набрав 77 очков. «Монреаль» вышел в плей-офф с четвёртой строчки, заработав по ходу регулярки 63 очка.



Следующая встреча команд состоится 28 мая в 2:00 мск.

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