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Армиа: «Монреалю» нужно скорее забыть об этом матче с «Торонто». Серия ещё не закончена

Армиа: «Монреалю» нужно скорее забыть об этом матче с «Торонто». Серия ещё не закончена
Георгий Горностаев
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Йоэль Армиа поделился мнением об игре с «Торонто Мэйпл Лифс», которая завершилась победой «Торонто» со счётом 4:0.

«Нам нужно поскорее забыть об этом матче. Серия ещё не закончена. У нас в раздевалке хорошая атмосфера. Все знают, что шансы есть, так что будет усиленно готовиться к следующему матчу», – цитирует нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что после четырёх матчей «Торонто» ведёт в серии со счётом 3-1.

По итогам регулярного чемпионата «Торонто» заняло первое место в таблице Северного дивизиона, набрав 77 очков. «Монреаль» вышел в плей-офф с четвёртой строчки, заработав по ходу регулярки 63 очка.

Следующая встреча команд состоится 28 мая в 2:00 мск.

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