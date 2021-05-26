Овечкин: сказал, если буду нужен, приеду на ЧМ, но предложил взять игрока готового на 100%

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что готов был приехать на чемпионат мира в случае необходимости.
«Я разговаривал с людьми из сборной и сказал, что если я буду нужен, то приеду. Но это был непростой год для моего тела. Были микротравмы и серьёзное повреждение ноги перед началом плей-офф. Поэтому я сказал, что будет лучше, если они возьмут игрока, который готов на сто процентов», – сказал Овечкин на пресс-конференции.
Напомним, российский форвард выразил желание завершить карьеру в «Вашингтоне». Он выступает за «Кэпиталз» с 2005 года, а с 2010-го является капитаном команды.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач. Концовку регулярного чемпионата нападающий пропустил из-за травмы.
В плей-офф Овечкин сыграл в пяти матчах, где набрал четыре очка (2+2).
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