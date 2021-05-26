Посол России в Беларуси назвал диковатым замену флагов на чемпионате мира

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов прокомментировал ситуацию с заменой флагов на чемпионате мира в Риге.
«То, что произошло в Риге, мне, как недавнему послу России в Латвии, показалось диковатым, когда министр иностранных дел и мэр города снимают белорусский флаг. Снимается флаг России… Я не говорю о профессионализме, соблюдении стандартов международного права. Мне кажется, это какая-то по меньшей мере незрелая реакция», – цитирует Лукьянова БелТа.
Власти Риги убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.
Ранее уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР. Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.
Примечательно, что ранее был заменён и флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.
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