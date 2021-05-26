Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виталий Абрамов вернулся в «Трактор»

Виталий Абрамов вернулся в «Трактор»
Георгий Горностаев
Комментарии

Воспитанник «Трактора» форвард Виталий Абрамов вернулся в Челябинск из-за океана и подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт челябинского клуба.

Нападающий выступал в системе «Трактора» до 2015 года, после чего уехал в QMJHL. С сезона 2018/2019 хоккеист выступал в системе «Оттавы Сенаторз».

За основную команду «Оттавы» в Национальной хоккейной лиге Абрамов провёл пять матчей за три сезона и забросил одну шайбу в чемпионате–2019/2020. В текущем сезоне НХЛ хоккеист сыграл два матча, но голевыми действиями не отметился.

Также форвард выступал в Американской хоккейной лиге за «Бельвиль Сенаторз», где в 23 матчах набрал 19 очков: забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.

Телегин — в «Авангарде», Яруллин — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ Телегин — в «Авангарде», Яруллин — в «Тракторе». Таблица трансферов КХЛ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021