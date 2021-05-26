Виталий Абрамов вернулся в «Трактор»

Воспитанник «Трактора» форвард Виталий Абрамов вернулся в Челябинск из-за океана и подписал контракт на два года, сообщает официальный сайт челябинского клуба.



Нападающий выступал в системе «Трактора» до 2015 года, после чего уехал в QMJHL. С сезона 2018/2019 хоккеист выступал в системе «Оттавы Сенаторз».



За основную команду «Оттавы» в Национальной хоккейной лиге Абрамов провёл пять матчей за три сезона и забросил одну шайбу в чемпионате–2019/2020. В текущем сезоне НХЛ хоккеист сыграл два матча, но голевыми действиями не отметился.

Также форвард выступал в Американской хоккейной лиге за «Бельвиль Сенаторз», где в 23 матчах набрал 19 очков: забросил семь шайб и отдал 12 результативных передач.