Крикунов прокомментировал ситуацию с заменой флагов на ЧМ-2021

Бывший главный тренер сборных России и Беларуси Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации с заменой белорусского флага на чемпионате мира-2021 в Риге (Латвия).



«Это вообще глупость. У нас чемпионат мира по хоккею. Как с ним связаны все эти политические истории? Зачем это смешивать с хоккеем? Никто ведь не меняет латвийский флаг на советский, что бы они ни делали и чего бы тут ни говорили. Зачем сюда приплетать политику? Всё время тащат её в спорт. Сначала отобрали у Минска чемпионат, теперь эта история с флагом. Пусть команды играют в хоккей, и не надо в это лезть. Как и в случае с Россией, вынужденной играть с непонятной символикой на груди.



Уже всю политику затащили в спорт. Я не знаю, скоро нам будут диктовать, какими шнурками ботинки завязывать. К ним тоже докопаются. Сейчас ведь лезут по всем мелочам. Да, есть история с этим самолётом. Как я понимаю, там идет борьба за власть. Но каждый имеет право за неё бороться. Американцы крадут из третьих стран граждан России, везут в США и сажают у себя в тюрьму. И что? Все молчат и слова не говорят. Поэтому что тут говорить? Кругом двойные стандарты.

Ну сняли вы флаг. Что дальше? Вы-то чем лучше? Пусть команды играют. Хороший ведь, интересный чемпионат. Все лидеры мирового хоккея проигрывают. Когда такое было? И сами матчи интересные, с хорошей борьбой. Я лично это с удовольствием смотрю. Чего и зрителям советую, но некоторые чиновники занимаются не пойми чем», — приводят слова Крикунова «Известия».



Власти Риги заменили флаг Беларуси. Теперь вместо государственной символики страны на площади размещён оппозиционный красно-белый флаг. Мэр Риги Мартиньш Стакис пояснил, что считает недопустимым нахождение флага режима Александра Лукашенко в городе.



Также с центральной площади латвийской столицы убрали флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.