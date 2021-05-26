Ти Джей Оши: в «Вашингтоне» было всё: кровь, пот и слезы. Хочу играть только за «Кэпс»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о возможном переходе в «Сиэтл Кракен».
«Я знаю, что есть вариант с возможным переходом в „Сиэтл Кракен“, но я верен „Вашингтону“. Я делал всё, чтобы доказать, что хочу играть именно здесь. Я хочу играть за „Вашингтон“. Тут было всё: кровь, пот и слезы. И я хочу задержаться здесь надолго.
Другие могут гадать и строить предположения относительно моих намерений, могут говорить о том, что я должен стать капитаном „Сиэтла“, но для меня это не так уж важно. Я хочу играть в хоккей здесь», — приводит слова 34-летнего американца официальный сайт НХЛ.
Ти Джей Оши родился в городе Эверетт в штате Вашингтон, который расположен в 50 км на север от Сиэтла. Американец был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в первом раунде драфта 2005 года под общим 24-м номером. Всего провёл в «Блюз» семь сезонов, сыграв 443 игры и набрав 310 очков (110+200). По окончании сезона-2014/15 был обменян в «Вашингтон Кэпиталз».
23 июня 2017 года хоккеист подписал восьмилетний контракт с «Кэпиталз», и это соглашение будет действовать еще четыре года. В 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. 32-я команда НХЛ «Сиэтл Кракен» начнёт играть в НХЛ со следующего сезона.
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