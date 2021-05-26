ИИХФ опубликовала нарезку лучших моментов ЧМ-2021 с судейских камер
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Международная федерация хоккея (IIHF) опубликовала нарезку с камер, расположенных на шлемах судей.
Посмотреть видео можно в официальном YouYube-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, 26 мая сборная России сыграет с командой Дании в 16:15 мск.
Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. В группе A играют команды России, Словакии, Швейцарии, Дании, Беларуси, Швеции, Чехии и Великобритании.
В группе B играют Германия, Латвия, Финляндия, США, Казахстан, Норвегия, Канада и Италия.
3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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