Кабанов: знаю 50% игроков датской сборной, у них приличный состав

Российский нападающий Кирилл Кабанов, выступающий за датский «Ольборг», поделился мнением о сборной Дании, с которой Россия сыграет на чемпионате мира 26 мая в 16:15 мск.
«Юлиан Якобсен – хороший капитан, отличный двусторонний нападающий. Может сыграть хорошо и в защите, и в нападении, выйти в большинстве. Он очень долго играл в Германии, лет 7-8 наверное. Что касается Серенсена, я считаю, что он является одним из лучших голкиперов Дании. Он и в Швеции поиграл. Мы с ними очень близко общаемся, дружим. Они очень хорошие ребята.
Я не думаю, что у сборной России будут какие-то проблемы в этом матче. Но все может быть. Это уже зависит от многих факторов. От настроя, от того, как сборная России подойдет к этой встрече. Но очевидно, что сборная Дании в этом матче будет андердогом.
Много ребят, которые играют в местном чемпионате. Против многих я играл и в Швеции, и в Германии. Андерс Крогсгор, Феликс Шил, Йеспер Йенсен. Они поиграли в европейских крупных чемпионатах. Так что 50% команды я знаю.
Лидер? Из тех, кого я знаю, могу сказать, что Якобсен, например, очень характерный игрок. Есть техничные ребята: Йенсен, Шил. Некоторые парни и в НХЛ были задрафтованы. У них очень приличный состав, много игроков, которые играют в сильных чемпионатах. Но я не думаю, что у сборной России будут какие-либо проблемы в этой встрече.
В Дании местная лига очень сильно выросла в последние годы. Оттуда сейчас очень много ребят в сборную поехали. Раньше максимум 2-3 игроков из местной лиги брали в национальную команду, а сейчас там человек 10», – цитирует Кабанова Sport24.
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