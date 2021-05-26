Диц: горжусь возможностью выступать за Казахстан

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц рассказал об отношении к нему окружающих его людей, а также назвал любимые места в Казахстане.



«Я горжусь возможностью выступать за Казахстан, я благодарен всем людям в клубе и сборной, которые делают мою жизнь лучше. Поэтому стараюсь выкладываться в каждом матче за «Барыс» и за сборную. Люди поддерживают меня как своего, и они заслуживают побед. Когда играешь не за свою родную страну, то не знаешь, как люди посмотрят на это. Но я чувствую эту поддержку от обычных людей, и мне хочется показывать свой максимум, и сделать так, чтобы они гордились этой командой.



Я удивился, насколько это живописная страна. На юге есть город Алматы, рядом горы, и можно покататься на лыжах. На Западе у Каспийского моря город в пустыне Актау, где можно встретить верблюдов. На юге есть город Шымкент, где всё утопает в зелени.



Я продолжаю учить русский язык, и мне этот процесс нравится. Мой уровень улучшается, и мне всё легче выражать свои мысли. Но бывают трудности; есть дни, когда всё идет легко, а на следующий день чувствуешь, что вообще все забыл», — цитирует Дица официальный сайт КХЛ.



Даррен Диц провёл в системе «Монреаль Канадиенс» три сезона (2013-2016), однако за главную команду провёл только 13 матчей. В 2017 году стал игроком «Барыса». В нынешнем сезоне провёл за казахстанских клуб 52 матча и забрал 36 очков (17+19).



В феврале 2019 года принял гражданство Казахстана. На чемпионате мира-2021 провёл три матча и стал автором одной результативной передачи.

Новость по теме Даррен Диц: почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?