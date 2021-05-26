Тарасенко прибыл в расположение сборной России на ЧМ-2021

Нападающий «Сент-Луис Блюз» и сборной России Владимир Тарасенко прибыл в расположение национальной сборной в Латвии, где проходит чемпионат мира по хоккею – 2021 с 21 мая по 6 июня, сообщает официальный «Твиттер» национальной сборной.

Ближайший матч сборная России проведёт 26 мая в 16:15 мск. Соперник – сборная Дании.

Напомним, что если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус. После прохождения трёхдневного карантина хоккеисты смогут приступить к тренировкам. Затем в течение трёх дней их ждёт ежедневное тестирование на COVID. Только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, спортсмена допустят к матчам.