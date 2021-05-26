Морозов: знаю, что у «Йокерита» есть долгосрочная стратегия, связанная с КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал об иностранных командах в КХЛ.

«Куньлунь? Они подали все финансовые гарантии на следующий сезон, так же будут играть в Мытищах. А что будет дальше, знает только владелец.

Со «Слованом» мы с ними разговаривали, у них пока с финансированием не очень. Новый владелец заявлял, что хочет сохранить команду в чемпионате Словакии. Чтобы главная команда играла в КХЛ, а фарм-клуб остался в местном чемпионате. Пока у них такая концепция. Но по финансам у них не получается, пандемия все-таки затронула всех.

«Йокерит» — самобытная команда для нас. Интересная, с хорошими хоккеистами, против них интересно играть. Когда допускаются зрители, то это одна из самых коммерчески успешных команд в лиге. Знаю, что у них есть долгосрочная стратегия, связанная с КХЛ, а не с финским чемпионатом», – цитируют Морозова «Известия».