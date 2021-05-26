Россия — Дания: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021
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Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) стартует шестой игровой день чемпионата мира. Сборная России в четвёртом матче на турнире сыграет с Данией.
Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.
Стартовый состав сборной России:
Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;
Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.
Встреча начнётся в 16:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии и Беларуси.
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