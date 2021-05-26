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Россия — Дания: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

Россия — Дания: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021
Георгий Горностаев
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Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) стартует шестой игровой день чемпионата мира. Сборная России в четвёртом матче на турнире сыграет с Данией.

Календарь ЧМ-2021

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.

Стартовый состав сборной России:

Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;
Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;
Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.

Встреча начнётся в 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии и Беларуси.

После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE После поражения от словаков нашим нужна победа на ЧМ! Россия – Дания. LIVE
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