Россия — Дания: состав на матч чемпионата мира по хоккею – 2021

Сегодня, 26 мая, в Риге (Латвия) стартует шестой игровой день чемпионата мира. Сборная России в четвёртом матче на турнире сыграет с Данией.

Россияне объявили стартовый состав. Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.



Стартовый состав сборной России:



Нестеров — Задоров, Слепышев — Шалунов — Барабанов;

Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Воронков;

Ожиганов — Рафиков, Галимов — Морозов — Бурдасов;

Дронов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин.



Встреча начнётся в 16:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборными Швеции, Швейцарии и Беларуси.