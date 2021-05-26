«Русские Витязи» переехали из Чехова в Подольск

С сезона 2021/2022 молодежная команда «Витязя» «Русские Витязи», как и команда КХЛ, будет проводить домашние матчи в Подольске, в ледовом дворце «Витязь».
По словам президента «Витязя» Михаила Головкова, это решение обусловлено идеей соединить главную и молодёжную команду в одном городе и возможностью болельщикам присутствовать на играх.
«В минувшем сезоне из-за пандемии матчи молодежной команды проводились без зрителей. В Подольске, скорее всего, эта возможность появится. Поэтому, как только мы сможем получить решение властей Московской области о допуске на матчи, мы объявим о нём», – цитирует Головкова официальный сайт МХЛ.
«Русские Витязи» проводили домашние матчи в Чехове с первого сезона МХЛ, периодически принимая гостей в Подольске. Последняя встреча на чеховском льду состоялась 6 февраля, тогда в заключительном для себя матче регулярного чемпионата подмосковная команда принимала питерское «Динамо».
- 26 мая 2021
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