Пресс-секретарь посольства Латвии: замена флага России не является недружественным жестом

Пресс-секретарь посольства Латвии в Москве Эдгарс Кактиньш прокомментировал ситуацию с заменой флага России на символику Олимпийского комитета России (ОКР) в Риге, где проходит чемпионат мира. Ранее флаг был заменён на площади, на которой находится символика стран-участниц чемпионата мира. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Россия на турнире выступает под флагом ОКР.

«Нет никакого повода для приравнивания этого к неуважению или к недружественному жесту, так как во время ЧМ по хоккею Рига для своего украшения использует флаги участников соревнования, в том числе флаг Олимпийского комитета РФ», — цитирует пресс-секретаря посольства «РИА Новости».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала власти Риги за замену флага. Она подчеркнула, что такими действиями Латвия пытается закрепиться в числе недружественных государств.