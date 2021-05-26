Статистика первого периода матча Россия — Дания: россияне нанесли лишь на 3 броска больше

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. В матче группы A встречаются сборные России и Дании. Первый период завершился со счётом 0:0.

Сборная России нанесла 10 бросков по воротам соперника, а Дания — 7. Команды заработали по одному удалению. Датчане выиграли 12 вбрасываний, а россияне — 9.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1), но уступила Словакии (1:3). Сборная Дании нанесла поражения Швеции (4:3) и Великобритании (3:2, ОТ), но проиграла Швейцарии (0:1).

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.