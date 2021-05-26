Бывший тренер сборной Канады высказался о провальном старте команды на ЧМ-2021

Бывший тренер сборной Канады Дуг Шедден поделился мнением о неудачном старте «кленовых листьев» на чемпионате мира в Риге (Латвия). Канадцы потерпели три поражения подряд.

«Кто ждал, что Канада начнёт чемпионат мира с трёх поражений? И, конечно, хоккеисты сейчас очень недовольны.

Пустые трибуны? Болельщики создают спорт, энтузиазм болельщиков создаёт спорт, поэтому выступление на этих пустых площадках, я уверен, становится немного утомительным для игроков. Потому что мы знаем, насколько хороши эти чемпионаты мира, когда можно видеть всех латвийских болельщиков вместе, финских болельщиков, российских болельщиков, они просто получают удовольствие, болея за свои страны. Вот что делает чемпионат мира таким увлекательным», — цитирует Шеддена «РИА Новости».