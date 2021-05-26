Нестеров: возвращение в Россию может стать правильным решением

Защитник сборной России и клуба НХЛ «Калгари Флэймз» Никита Нестеров ответил на вопрос о будущем. Россиянин не исключил, что вернётся в ЦСКА, за который выступал с 2017 по 2020 год.

«Что касается будущего, то не исключал бы любого развития событий, в том числе и возвращения домой, в ЦСКА. Конечно, в том случае, если во мне будут заинтересованы. Безусловно, для меня возвращение в Россию может стать правильным решением, позволит продолжать развиваться, бороться за Кубок Гагарина и, конечно, поехать со сборной на ещё одни Олимпийские игры.

У ЦСКА хороший состав, с ними интересно играть и тренироваться. ЦСКА — легендарный клуб, на нас настраивались все соперники, как на последний бой. Думаю, у команды большой потенциал, и я бы мог помочь ей», — цитирует Нестерова «РИА Новости».