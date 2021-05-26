Сборная России обыграла Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021

Сборная России провела очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне встречались на групповом этапе со сборной Дании.

Матч завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 3:0. В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.