Сборная России обыграла Данию, одержав третью победу на ЧМ-2021

Сборная России провела очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне встречались на групповом этапе со сборной Дании.
Матч завершился победой подопечных Валерия Брагина со счётом 3:0. В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.
Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.
- 26 мая 2021
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