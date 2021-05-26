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Генменеджер «Вашингтона»: хотим дать Самсонову ещё один шанс доказать, что он — номер один

Генменеджер «Вашингтона»: хотим дать Самсонову ещё один шанс доказать, что он — номер один
Никита Паглазов
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан ответил на вопрос о том, почему голкипер Илья Самсонов не был отпущен в сборную России на чемпионат мира, а также сообщил о желании клуба дать ещё один шанс вратарю стать первым номером.

«Мы не разрешили Самсонову отправиться в сборную на чемпионат мира, потому что хотим дать ему немного отдохнуть, чтобы он прошёл восстановление в межсезонье. Он имеет достаточный уровень мастерства, чтобы быть номером один. Мы собираемся дать ему ещё одну возможность доказать это», — приводит слова Маклеллана журналист Ян Оланд в «твиттере».

Напомним, ранее стало известно, что «Кэпиталз» не отпустили Самсонова на чемпионат мира по медицинским показателям. Он пройдёт двухнедельный курс реабилитации в составе команды. Голкипер станет ограниченно свободным агентом в летнее межсезонье.

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