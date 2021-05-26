Морозов — о настрое России на Данию: то, что было в раздевалке, я вам говорить не буду
Поделиться
Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал о настрое на матч против сборной Дании на чемпионате мира в Латвии (3:0).
«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:27
-
18:10
-
17:47
-
17:43
-
17:40
-
17:18
-
17:10
-
16:56
-
16:42
-
16:26
-
15:46
-
15:41
-
15:23
-
15:17
-
15:15
-
14:50
-
14:46
-
14:45
-
14:31
-
14:15
-
14:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам