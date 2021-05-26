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Морозов — о настрое России на Данию: то, что было в раздевалке, я вам говорить не буду

Морозов — о настрое России на Данию: то, что было в раздевалке, я вам говорить не буду
Лев Лукин
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Нападающий сборной России Иван Морозов рассказал о настрое на матч против сборной Дании на чемпионате мира в Латвии (3:0).

«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав пять очков.

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