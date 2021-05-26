Валерий Каменский: не сказал бы, что Россия обыграла датчан на классе

Вице-президент Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России в матче чемпионата мира со сборной Дании. Встреча завершилась со счётом 3:0.
«Сборная России хотела забросить быструю шайбу, но не получилось из-за волнения. Затем начали играть в свой хоккей, переломили игру и смогли забить первыми.
Мог ли стать ключевым нереализованный момент Шалунова? Очевидно, что игра могла для нас сложиться тяжелее, но ребята старались, было заметно желание — это и принесло итоговый успех.
Не сказал бы, что Россия обыграла датчан на классе. Победили скорее за счёт желания, выполняли указания тренера. На классе обыгрывают спокойно — 5:0. Здесь же было не так.
Положительные моменты есть: победили и переломили тяжело складывающийся матч. Ребята нащупали ту игру, которой будут придерживаться дальше. Из отрицательного: большинство надо реализовывать. Если будем использовать численное преимущество, то это почти половина успеха. В игре сборной, кроме проблем с большинством, вроде ничего не напрягает», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 26 мая 2021
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