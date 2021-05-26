Брагин — об игре Шалунова: у него неважное состояние, будем думать, личные разговоры идут
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об игре защитника команды Никиты Нестерова и форварда Максима Шалунова в игре со сборной Дании на чемпионате мира в Латвии (3:0).
«У Никиты Нестерова идёт адаптация, он ещё не перестроился, в настоящий момент хорошая игра с его стороны. Надеемся, он будет играть ещё лучше, мы рассчитываем на него в большинстве.
Слабая игра Шалунова? Мы следим за его состоянием, у него неважное состояние, будем думать, личные разговоры идут. Может, переживает из-за того, что не может забить стопроцентные моменты, идёт давление. Повторюсь, будем думать и работать над его физическим состоянием», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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