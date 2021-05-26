Брагин: рассчитываем на Самонова как на первого номера, Воронков набирает кондиции

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной Дании (3:0). Наставник россиян выделил голкипера Александра Самонова, оформившего шат-аут.
«Простых соперников на чемпионате мира нет. Против нас особенно стараются сыграть очень аккуратно в защите, поэтому мы внесли коррективы. Со второго периода и особенно в третьем стали правильно играть, сразу появились стопроцентные моменты.
Самонов? Пока да, мы на него рассчитываем как на первого номера, хороший матч, всё подчистил. Желаем ему в дальнейшем только успехов. Воронков набирает кондиции после тяжёлой травмы, сегодня он выглядел намного лучше. Надеемся, будет прибавлять. Каждая игра складывается по-разному.
Всегда перед матчами есть волнение. Главное – это правильно оценить ситуацию и грамотно направить хоккеистов на правильную игру, особенно, в атаке. Важно, что я хорошо знаю ребят, с Володей Тарасенко мы уже пообщались, видно, что он заряжен. Он хочет играть и принести пользу команде. Завтра у нас выходной, через день тренировка, а потом снова игры», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 26 мая 2021
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