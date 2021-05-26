Мейер: интересно, что бы было, сравняй я счёт с Россией. К сожалению, попал в штангу

Нападающий сборной Дании Николай Мейер подвёл итоги матча чемпионата мира со сборной России. Встреча закончилась победой россиян со счётом 3:0.

«Мой момент в большинстве в третьем периоде? Мы сегодня хорошо разыгрывали большинство, двигали шайбу, доставляли её до ворот. Я получил передачу от защитника и бросал верхом, к сожалению, попал в перекладину и не забил, а так бы счёт стал равным. Не знаю, насколько мы были близки к тому, чтобы взять очки с Россией. Было бы интересно посмотреть, что было бы, сравняй мы счёт с Россией. Было бы здорово, к сожалению, мы не смогли забить», — передаёт слова Мейера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России одержала третью победу на турнире при одном поражении. Россияне вышли на первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Сборная Дании занимает четвёртое место, набрав 5 очков.