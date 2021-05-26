Тренер Дании: не забывайте, с кем мы играли – у России в составе хоккеисты из НХЛ и КХЛ

Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс подвёл итоги встречи команды с Россией на чемпионате мира-2021 в Латвии (0:3).

«Я восхищаюсь и уважаю старания своей команды. Знали, что будет тяжело, но мы дали себе шанс взять очки в этой игре. Играли здорово, при счёте 0:1 получили большинство, попали в перекладину. Нам надо было забить гол, чтобы получить уверенность и поверить в победу. Но ребята выложились на 100%, рабочая этика команды на высшем уровне.



Сегодня у нас было намного больше шансов, чем со Швейцарией, когда мы за весь матч нанесли всего четыре броска? Думаю, дело в том, как играет соперник. Швейцарцы не давали нам продыха, очень здорово играли. Русские играют в другом стиле, их защитники не так активно подключаются к атакам, это даёт нам возможность больше атаковать. Но в составе России так много мастеров, у неё крупные и мощные защитники, против таких тяжело играть. Но думаю, у нас было достаточно шансов забить один или два гола, сделать игру более захватывающей. Но ребята отдали всех себя, о чём ещё можно просить?



Без сомнения, нам нужно обыгрывать Беларусь в следующем матче, чтобы выйти в четвертьфинал. Уверен, в Беларуси думают точно так же. Если мы будем так же стараться, покажем такую же энергию, как сегодня, думаю, будет хороший и захватывающий матч.



Конечно, Йенсен – большая часть нашей атаки, он поучаствовал во всех голах команды. Так быть не должно, хотел бы, чтобы и другие ребята активизировались и стали забивать. Но Никлас – очень хороший игрок, мы хотим, чтобы он забивал и набирал очки. Не забывайте, что мы играли с командой, составленной из игроков НХЛ и КХЛ. Россия – очень мастеровитая команда с большим опытом таких матчей. Сегодня нам было сложно создавать опасные моменты», — передаёт слова Элерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.