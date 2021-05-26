Все голы матча Россия – Дания на чемпионате мира 2021, видеообзор встречи

Сборная России провела четвёртый матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Подопечные Валерия Брагина обыграли Данию со счётом 3:0.

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В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Российская сборная вышла на первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков. Столько же очков у сборной Словакии.