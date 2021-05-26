Бадюков объяснил, за счёт чего сборной России удалось обыграть Данию на ЧМ-2021

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился своими впечатлениями от встречи сборной России с командой Дании на чемпионате мира в Латвии (3:0).



«Датчане явно подготовились очень хорошо играть в обороне, что получалось у них с другими командами. Они увидели, что не получилось у сборной России в матче со Словакией, и попытались продавить. Преимущество было на стороне нашей команды и до забитых шайб. Датчанам где-то повезло: в самом начале Шалунов не забросил в большинстве.



Возможно, сегодня старались не пропустить контратаку и старались сыграть более спокойно и правильно. В начале игры не было тех скоростей, сборная пыталась играть, исходя из ошибок соперника. К тому же, габаритная оборона датчан нивелировала какие-то их недоработки в коньковой подготовке.



Морозов забросил очень важную шайбу, ребята доработали на пятачке. Воронков сыграл здорово. У нас нашлись лидеры, которые сыграли попроще, но зато продуктивно. Ребята выделялись в этой встрече. Воронков более универсальный нападающий — его хоть к кому ставь, он всегда будет продуктивен. Морозов — праворукий центральный нападающий. Видно, что через эти матчи, начиная с евротуров, когда он уже хорошо себя показывал, Морозов очень прибавляет с каждой игрой. Где-то не всегда получается, но сегодня было нужно, чтобы эти ребята вышли на первый план.



Датчане играли второй день подряд, поэтому в третьем периоде у нашей команды было двукратное преимущество по броскам, появилась некая раскрепощённость, поскольку удалось повести в счёте. Россия спокойно довела матч до победы. Конечно, надо поздравить Самонова, у которого есть первый сухарь на чемпионате мира. По ходу чемпионата к нему приходит уверенность, про которую мы говорили», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.