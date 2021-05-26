«Это была провокация». Депутат — о своём призыве взять в заложники хоккеистов из Беларуси

Латвийский депутат Айгарс Бикше прокомментировал собственные резонансные высказывания. Ранее депутат Сейма предложил взять в заложники хоккеистов сборной Беларуси, которые выступают на чемпионате мира в Риге. Бикше предлагал отпустить их в обмен на политических заключённых, которые находятся в тюрьмах Беларуси.
«Читая множество гневных комментариев по поводу вчерашнего заявления, я хотел бы напомнить вам, что Латвия — демократическая страна, уважающая международное право, где подобный инцидент невозможен. Да, конечно, это была провокация с моей стороны, но как депутат я обязан привлечь внимание общественности к тому, что происходит в соседней стране.
И давайте помнить, что, несмотря на занимаемые нами должности, все мы прежде всего — люди! Как можно без эмоций смотреть на ситуацию, когда на ваших глазах власть жестоко ломает людей только за то, что они указывают на нарушения этой власти и призывают общественность принять меры против них?» — приводит слова Бикше Delfi.lv.
- 26 мая 2021
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