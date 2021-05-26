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Нападающий «Колорадо» Кадри обжалует 8-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Колорадо» Кадри обжалует 8-матчевую дисквалификацию
Никита Паглазов
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри обжалует апелляцию на решение о дисквалификации на восемь матчей за силовой приём на защитнике «Сент-Луиса» Джастине Фолке.

В четверг, 27 мая, пройдут слушания с участием комиссионера лиги Гэри Бэттмэна, сообщает официальный сайт НХЛ.

Форвард был привлечён к дисциплинарной ответственности за удар в голову во время второй игры первого раунда Кубка Стэнли с «Блюз», прошедшей 19 мая.

Кадри уже пропустил две игры с «Сент-Луисом». «Колорадо» прошли дальше, выиграв серию со счётом 4-0. Во втором раунде «Эвеланш» встретятся с победителем пары «Вегас Голден Найтс» – «Миннесота Уайлд».

Если срок отстранения не будет отменён или сокращён, а «Колорадо» покинет розыгрыш Кубка Стэнли, то оставшиеся матчи дисквалификации будут перенесены на регулярный чемпионат сезона-2021/2022.

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