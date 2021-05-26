Картонные фанаты «поддерживали» на трибуне, талисман ЧМ возмущался. Фото победы России

26 мая в Риге на льду Олимпийского спортивного центра cборная России провела очередной матч на чемпионате мира. Россияне встречались на групповом этапе со сборной Дании.



Главный тренер сборной России Валерий Брагин рассказал об игре защитника команды Никиты Нестерова и форварда Максима Шалунова в игре со сборной Дании на чемпионате мира в Латвии (3:0).



«У Никиты Нестерова идёт адаптация, он ещё не перестроился, в настоящий момент хорошая игра с его стороны. Надеемся, он будет играть ещё лучше, мы рассчитываем на него в большинстве.



Слабая игра Шалунова? Мы следим за его состоянием, у него неважное состояние, будем думать, личные разговоры идут. Может, переживает из-за того, что не может забить стопроцентные моменты, идёт давление. Повторюсь, будем думать и работать над его физическим состоянием», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Лучшие кадры с матча Россия — Дания — в фотоподборке «Чемпионата».