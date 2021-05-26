Крикунов: в обороне сыграли хорошо, нужно прибавлять в атаке

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что сборная России в матче против Дании (3:0) сыграла безупречно в обороне, и вратарь Александр Самонов заслужил «сухарь».

«Датчане на этом турнире заставили говорить о себе после своего первого же матча, когда они сенсационно для многих одолели шведов. Уверен, что тренеры вместе с нашими ребятами посмотрели отрывки той встречи и сделали правильные выводы относительно силы игры сборной Дании на нынешнем турнире. Это далеко не те датчане, которых пять лет назад обыгрывали на «одном коньке» с двузначным счётом.

Наша команда сегодня сыграла надежно в обороне. Шансов датчанам практически не дали никаких. Очень важно, что сумел отыграть «на ноль» наш вратарь Александр Самонов. Думаю, что он заслужил этот «сухарь». Нужно прибавлять в атаке, к следующим играм добавятся Тарасенко и Григоренко. Атака станет еще мощнее.

Потенциал у команды виден. Нужно с пользой провести два выходных дня и к швейцарцам подойти в полной боевой готовности», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата».