«Сочи» объявил о возвращении Павла Шэна

Пресс-служба ХК «Сочи» объявила о подписании контракта с форвардами Павлом Шэном и Иваном Козловым.

Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон. Козлов заключил пробное соглашение с клубом из Краснодарского края.

Павел Шэн является воспитанником уфимского хоккея. Он уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. После шести матчей в составе команды нападающий перебрался в АХЛ в клуб «Провиденс Брюинс». При этом сочинцы сохранили права на игрока в КХЛ.

22-летний Козлов — воспитанник ярославского хоккея. В 2016 году он уехал в Канаду и присоединился к клубу «Вал Д’Ор Форо». За три сезона в Канаде нападающий провёл 202 матча и набрал 110 (54+56) очков. Последние два сезона Козлов провёл в ВХЛ, выступая за «Буран» и «Торос».