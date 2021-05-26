«Сочи» объявил о возвращении Павла Шэна
Поделиться
Пресс-служба ХК «Сочи» объявила о подписании контракта с форвардами Павлом Шэном и Иваном Козловым.
Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон. Козлов заключил пробное соглашение с клубом из Краснодарского края.
Павел Шэн является воспитанником уфимского хоккея. Он уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. После шести матчей в составе команды нападающий перебрался в АХЛ в клуб «Провиденс Брюинс». При этом сочинцы сохранили права на игрока в КХЛ.
22-летний Козлов — воспитанник ярославского хоккея. В 2016 году он уехал в Канаду и присоединился к клубу «Вал Д’Ор Форо». За три сезона в Канаде нападающий провёл 202 матча и набрал 110 (54+56) очков. Последние два сезона Козлов провёл в ВХЛ, выступая за «Буран» и «Торос».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 26 мая 2021
-
21:24
-
21:02
-
20:39
-
20:38
-
20:34
-
20:21
-
20:15
-
20:04
-
19:49
-
19:37
-
19:35
-
19:29
-
19:24
-
19:22
-
19:19
-
19:15
-
19:13
-
19:11
-
19:11
-
19:07
-
19:03
-
18:59
-
18:50
-
18:39
-
18:34
-
18:32
-
18:27
-
18:10
-
17:47
-
17:43
-
17:40
-
17:18
-
17:10
-
16:56
-
16:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам