Сборная Беларуси в третьем периоде проигрывает команде Великобритании
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В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. В матче группы А встречаются сборные Беларуси и Великобритании. После второго периода счёт встречи 3:1 в пользу британцев.
Отметим, команда Великобритании уступила три раза в трёх турах, заработав одно очко. Сборная Беларуси заработала четыре очка, обыграв Швецию (1:0) и уступив в овертайме Чехии (2:3).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.
Сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, Великобритания — восьмая.
ЧМ-2021. Группа A
26 мая 2021, среда. 20:15 МСК
Беларусь
Окончен
3 : 4
Великобритания
0:1 Кирк – 13:38' (5x5) 1:1 Кодола (Принс, Бэйлен) – 29:15' (5x4) 1:2 Дэвис (Майерс) – 37:06' (5x5) 1:3 Кирк (О'Коннор, Дауд) – 38:35' (5x5) 1:4 Хэммонд (Ричардсон) – 48:41' (4x4) 2:4 Плэтт (Паре, Кодола) – 51:19' (5x5) 3:4 Принс (Шарангович, Протас) – 57:43' (5x5)
Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.
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