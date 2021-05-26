Сборная Беларуси в третьем периоде проигрывает команде Великобритании

В эти минуты в Риге (Латвия) проходит очередной матч чемпионата мира. В матче группы А встречаются сборные Беларуси и Великобритании. После второго периода счёт встречи 3:1 в пользу британцев.



Отметим, команда Великобритании уступила три раза в трёх турах, заработав одно очко. Сборная Беларуси заработала четыре очка, обыграв Швецию (1:0) и уступив в овертайме Чехии (2:3).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.



Сборная Беларуси занимает пятое место в группе А, Великобритания — восьмая.

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.