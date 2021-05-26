Форвард сборной Великобритании Кирк вышел в лидеры снайперской гонки ЧМ-2021

Форвард сборной Великобритании Лиам Кирк вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира. Нападающий британцев забросил уже четыре шайбы на турнире.

В матче группового этапа со сборной Беларуси, который проходит в эти минуты, Кирк оформил дубль. После двух периодов сборная Великобритании ведёт в счёте (3:1). Четыре шайбы на турнире также забросил нападающий сборной Дании Никлас Йенсен.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.

Отметим, Кирк стал автором единственной шайбы своей команды в матче со сборной России (1:7).

Сборная Великобритании потерпела три поражения. Команда замыкает турнирную таблицу группы А, набрав лишь одно очко. Единственное очко британцы набрали в матче с Данией (2:3 ОТ).