Форвард сборной Великобритании Кирк вышел в лидеры снайперской гонки ЧМ-2021
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Форвард сборной Великобритании Лиам Кирк вышел в лидеры снайперской гонки чемпионата мира. Нападающий британцев забросил уже четыре шайбы на турнире.
В матче группового этапа со сборной Беларуси, который проходит в эти минуты, Кирк оформил дубль. После двух периодов сборная Великобритании ведёт в счёте (3:1). Четыре шайбы на турнире также забросил нападающий сборной Дании Никлас Йенсен.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.
Отметим, Кирк стал автором единственной шайбы своей команды в матче со сборной России (1:7).
Сборная Великобритании потерпела три поражения. Команда замыкает турнирную таблицу группы А, набрав лишь одно очко. Единственное очко британцы набрали в матче с Данией (2:3 ОТ).
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