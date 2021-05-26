Сборные Швеции и Чехии занимают два последних места в группе А на ЧМ-2021

Сегодня, 26 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии (Рига) сборная Великобритании одержала победу над командой Беларуси со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2).



После победы британцев сборные Швеции и Чехии опустились на два последних места в группе А. После трёх проведённых игр шведы имеют три очка и занимают седьмое место, чехи набрали два балла, расположившись на последней строчке.



Отметим, что команды сыграют между собой завтра, 27 мая, на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в 20:15 по московскому времени.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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