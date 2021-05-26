Эмоции хоккеистов из Великобритании после победного матча с Беларусью. Видео

Хоккеисты сборной Великобритании эмоционально отпраздновали первую победу на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Британцы в матче группы А обыграли сборную Беларуси со счётом 4:3.

Пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ) опубликовала видео с реакцией британских хоккеистов после финальной сирены.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 14-й минуте Лиам Кирк открыл счёт. В середине второго периода Владислав Кодола восстановил равновесие в счёте. Но ещё до перерыва сборная Великобритании забросила ещё две шайбы. Сперва отличился Бен Дэвис, а затем Кирк оформил дубль

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Майк Хэммонд сделал преимущество британцев более комфортным, а Джефф Плэтт отыграл одну шайбу. В концовке встречи Шейн Принс сократил отставание белорусов до минимума, но перевести матч в овертайм им не удалось.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Беларусь — Великобритания.