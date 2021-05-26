ЧМ-2021: Великобритания обошла Беларусь и вышла на пятое место в группе А

На чемпионате мира в Риге (Латвия) состоялся очередной матч группы A, в котором встречались сборные Великобритании и Беларуси. Матч завершился победой британцев со счётом 4:3.



После первой победы на турнире сборная Великобритании обошла в турнирной таблице белорусов и поднялась на пятое место в группе. В активе обеих команд по четыре набранных очка, но британцы опережают Беларусь за счёт личной встречи.



Следующий матч сборная Великобритании сыграет в пятницу, 28 мая, с командой Швеции. Начало встречи — в 16:15 мск. Беларусь следующую встречу проведёт также в пятницу со сборной Дании. Стартовый свисток прозвучит в 20:15 по московскому времени.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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